Unioncamere mappa la criminalità: "Veneto terreno fertile per mafie, economia indebolita"

Il Veneto ha visto aumentare rapidamente il numero di beni confiscati alle organizzazioni criminali, frutto di operazioni di riciclaggio e usura. In occasione della giornata nazionale della legalità, mercoledì 21 marzo, Unioncamere evidenzia l’importanza della lotta alla criminalità e il suo ruolo attivo nella diffusione della cultura della legalità in ambito imprenditoriale ed economico: incontri, percorsi di formazione e progetti nel territorio, ma anche assistenza ai soggetti che si trovano in situazione di difficoltà economica e indebitamento.

Regione fertile per il riciclaggio

«Nella nostra regione la criminalità ha dimostrato di essere in grado di intaccare il tessuto socio-economico del territorio – sottolinea Mario Pozza, presidente di Unioncamere Veneto -. Il Veneto attrae possibilità di riciclaggio che le organizzazioni criminali utilizzano per far fruttare i guadagni illegali, mascherandoli con investimenti. Per queste ragioni portiamo avanti una solida collaborazione con le forze dell’ordine e con tutti coloro che si battono per combattere l’illegalità. Siamo convinti che il rispetto della legalità costituisca non solo un pilastro di ogni civile convivenza, ma anche un fattore fondamentale per il vero sviluppo economico, sociale e umano».

Imprese più trasparenti

Il sistema camerale dispone di strumenti a tutela della trasparenza dell’impresa e del mercato, a partire dal registro delle imprese, oggi completamente telematico: una banca dati con oltre nove milioni di persone fisiche tra imprenditori, soci, amministratori, sindaci e dirigenti di società; oltre sei milioni di imprese registrate; 900mila bilanci depositati ogni anno. InfoCamere, la società consortile che si occupa dell’aspetto informatico del sistema camerale, ha messo a disposizione delle Camere di commercio e forze dell’ordine modalità di consultazione sempre più affinate per approfondire e velocizzare le indagini. Le Camere di commercio sono inoltre tra i componenti del nucleo di supporto costituito nelle prefetture su indicazione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).

Collaborazione con Libera

Un protocollo d’intesa tra il sistema camerale veneto e l’associazione Libera ha portato alla realizzazione di studi e ricerche sulla presenza delle mafie e varie forme di illegalità in Veneto mappando e monitorando i beni confiscati sul territorio regionale. In collaborazione con Libera è stato attivato a maggio 2014 lo sportello di ascolto “SOS giustizia”, operativo a Padova per conto di tutte le Camere venete. Lo sportello, gestito da operatori di Libera, è rivolto a persone a rischio usura, vittime del racket, testimoni di giustizia e familiari delle vittime delle mafie per l’accompagnamento nelle procedure amministrative e nel difficile percorso di denuncia agli organi preposti.

Contraffazione dei prodotti

Altro fenomeno dannoso per economia e salute delle persone è la contraffazione dei prodotti. Gli enti camerali sono in prima linea con le loro unità operative di vigilanza sui prodotti che, oltre a formazione e sensibilizzazione, operano sul campo e procedono a controlli, sequestri di merce contraffatta o non conforme alle normative e alle relative sanzioni. È stato rinnovato tra Regione Veneto, Unioncamere e Adiconsum l’accordo per l’utilizzo dello spettrometro a raggi X, strumento fondamentale per evitare i rischi derivanti da prodotti sospettati di contenere sostanze tossiche, pericolose per la salute dei consumatori. Da anni Unioncamere Veneto organizza, grazie al finanziamento della Regione, corsi di formazione per gli attori del territorio che hanno competenze nella lotta alla contraffazione.