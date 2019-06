Cerca di salire sul vaporetto «in corsa» ma finisce in acqua

Il vaporetto stava per partire. ha fatto una corsa, ma quando è arrivato all'imbarcadero il mezzo si stava già muovendo. Per non perdere la corsa, ha saltato ma non è andata bene, perchè è finito in acqua.

Il protagonista della vicenda è un ragazzo, un senza tetto. L'episodio è avvenuto martedì mattina all'imbarcadero di piazzale Roma, già affollato alle prime ore. Il giovane è finito in acqua e due carabinieri fuori servizio che erano a bordo, e che stavano andando al lavoro, insieme al personale di Actv hanno lanciato delle funi.

Grazie anche all'aiuto di un'imbarcazione della Veritas il «naufrago» è stato recuperato e messo in salvo. Sul posto è stata chiamata un'ambulanza, ma il giovane ha rifiutato le cure mediche.