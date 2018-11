Cade dai Murazzi di Ca' Roman, elitrasportato d'urgenza all'Angelo

È caduto dai Murazzi di Ca' Roman da un'altezza di circa due metri e mezzo, precipitando direttamente sul camminamento sottostante. È successo nel primo pomeriggio di mercoledì, verso le 15.20. Sfortunato protagonista un adulto residente del posto: si trovava a circa 300 metri della fermata del vaporetto, in prossimità di una strettoia, quando è caduto giù per cause al vaglio.

I soccorsi

L'uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco e dal Suem. Elitrasportato all'ospedale dell'Angelo di Mestre in codice d'urgenza, avrebbe riportato fratture e un trauma cranico. Le prossime 24/48 ore saranno decisive per capire come evolverà il quadro clinico della vittima.