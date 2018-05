Cade dal tetto del suo magazzino: trasportato d'urgenza all'ospedale dell'Angelo di Mestre

Aveva raggiunto la copertura di un capannone per effettuare alcuni lavori di riparazione. Per cause ancora al vaglio ha perso l'equilibrio ed è caduto di sotto, impattando con il terreno da un'altezza di poco superiore a un paio di metri. Preoccupazione verso le 10.30 di lunedì in via Baluello, nel territorio comunale di Pianiga: a un certo punto sanitari del 118 e forze dell'ordine sono stati allertati per una caduta di un residente dall'alto.

Sanitari e forze dell'ordine

Sul posto, in una laterale di via Volpino, si è portata un'ambulanza del 118 i cui operatori hanno subito raggiunto l'infortunato, stabilizzandolo. Una volta imbarellato è stato caricato a bordo del mezzo del Suem e trasportato d'urgenza all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove sono scattati esami e accertamenti medici. Sul posto anche i carabinieri della tenenza di Dolo, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Tutto sembrerebbe dipendere da un improvviso incidente domestico.