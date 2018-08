Tragedia a Venezia: uomo trovato morto in canale nella notte

Il corpo senza vita di un uomo è stato avvistato nella notte tra lunedì e martedì a Venezia, nel sestiere San Polo. Stava galleggiando in acqua in Rio delle Beccarie, nel tratto adiacente all'hotel L'orologio, non distante da Rialto Mercato. Immediato l'allarme, ma una volta soccorso è stato chiaro che per lui non c'era nulla da fare. I vigili del fuoco si sono occupati di recuperare la salma, mentre i carabinieri stanno eseguendo gli accertamenti del caso.

Indagini

Sconosciuta per ora l'identità del deceduto: si tratta di una persona di sesso maschile, pare di mezza età, ma il riconoscimento è reso più complicato dal fatto che non aveva documenti con sé. Sul corpo non sarebbero state rilevate tracce di violenza e non risultano denunce di scomparsa.