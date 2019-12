Un uomo recuperato dall'acqua in Rio Novo

Un uomo, un sardo di 50 anni, è stato recuperato dai carabinieri del Nucleo natanti dopo essere scivolato in acqua nel Rio Novo, a Venezia. Il cinquantenne si trovava in difficoltà a causa delle basse temperature, della pioggia e degli indumenti che indossava e lo appesantivano. È stato recuperato e portato in salvo su un pontile nelle vicinanze, poi portato in ospedale in stato di shock.