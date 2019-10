L'uomo vitruviano può partire «con precise cautele»

Per il Tar del Veneto, «con le dovute cautele», la partenza dell’Uomo Vitruviano, opera di Leonardo Da Vinci custodita nelle gallerie dell'Accademia a Venezia, è permessa. Verrà esposto al museo Louvre di Parigi dal 24 ottobre. Così era stato deciso prima del ricorso dell'associazione Italia Nostra, presentato l'8 ottobre scorso, contro i danni che avrebbe potuto subire l'opera durante il trasporto. Il tribunale amministrativo del Veneto si è espresso mercoledì pomeriggio respingendo la domanda cautelare «perché non sussistono i presupposti per l’accoglimento». Il commento del Gruppo25Aprile, che organizzò un flash mob contro la partenza dell'Uomo di Leonardo: «Ci inchiniamo alla ragion di Stato e alla sentenza ma siamo fieri di aver concesso almeno l'onore delle armi al grande Uomo trattato come una figurina Panini».

La sentenza

Nella sentenza viene spiegato che gli approfondimenti tecnici che sono stati svolti sono giunti alla conclusione che le criticità rappresentate possono considerarsi «risolvibili con precise cautele sulla movimentazione, sulla riduzione del numero di giorni di esposizione e con condizioni di illuminamento apposite». Ferme restando le esigenze di tutela delle opere, le scelte dell’Amministrazione, coinvolgenti molteplici interessi pubblici, possono essere censurate solo in caso di manifesta illogicità, incongruità, difetti di motivazione o di istruttoria. Nel caso in esame questi vizi non appaiono. L'amministrazione ha consentito il prestito sottolineando l’eccezionale rilevanza mondiale dell’esposizione e il valore di collaborazione e scambio tra Stati, oltre al ritorno di immagine per le gallerie dell’Accademia di Venezia, e l’implementazione dei rapporti tra Accademia e Musée du Louvre. Menzionato anche il vantaggio dello scambio avvenuto con opere di Raffaello Sanzio, destinate a una mostra alle Scuderie del Quirinale, difficilmente fruibili nel territorio nazionale. «Nel merito delle censure proposte - scrive il Tar - il ricorso non presenta sufficienti elementi di fondatezza».