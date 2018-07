Usano la sua carta di credito spendendo 773 euro in un hotel a Siracusa: 3 fermati

Tre uomini sono stati fermati dopo che venerdì mattina un turista cittadino americano si è presentato in questura a Venezia, sporgendo denuncia contro ignoti che avevano usato la sua carta di credito, spendendo 773 euro in un noto hotel del siracusano.

Il racconto

L’uomo agli ufficiali ha raccontato che, venerdì, come ogni mattina, ha controllato il suo conto online e si è accorto di uno strano addebito di 773 euro in favore di una struttura alberghiera di Siracusa. Subito ha contattato il direttore dell’hotel che ha confermato di avere una stanza prenotata a suo nome e che le persone che avevano fatto il check-in, si trovavano all’interno della camera a lui riservata. Il titolare dell’hotel insospettito dalla storia raccontata per telefono dall’americano, in vacanza a Venezia per la festa del Redentore, ha subito chiamato la questura di Siracusa per raccontare l’accaduto. I poliziotti si sono recati presso la struttura e hanno identificato 3 persone. Sono in corso le indagini nei confronti dei tre, contro i quali si procederà per sostituzione di persona e utilizzo indebito di carte di credito.