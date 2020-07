Vacanze da incubo, interviene l’associazione Consumatori 24

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

VENEZIA- Le vacanze sono il momento di svago e relax più atteso dell’anno, ma l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Una vera e propria vacanza da incubo quella della famiglia del sig. S. E, residente a Venezia. La partenza era prevista per il 21.02.2020, prima del cosiddetto lockdown causato dalla diffusione del noto virus, dall’aeroporto Venezia Marco Polo con destinazione a Zanzibar. La prenotazione era stata effettuata tramite un noto tour operator online che aveva proposto un pacchetto volo ed albergo.

Arrivati a destinazione, con immensa sorpresa di tutti, le camere dell’albergo ed i servizi offerti non corrispondevano agli standard qualitativi pattuiti in sede di acquisto. Sebbene la famiglia veneziana avesse comunque deciso di soprassedere al fastidioso imprevisto, solo pochi giorni dopo giungeva l’infausta mail che comunicava dapprima il cambio di orario del volo di ritorno, scombussolando così i programmi rispetto agli eventuali scali previsti, poi la cancellazione definitiva della tratta.

Dopo diverse peripezie, tra cui l’acquisto di ulteriori biglietti con ingente dispendio di denaro per un volo che sarebbe poi stato cancellato anch’esso e la difficoltà nel mettersi in contatto con il customer service dedicato, i vacanzieri sono riusciti a tornare a casa con una diversa compagnia aerea. Il signor S.E. però, insoddisfatto a causa dell’irreperibilità del portale responsabile del viaggio, ha deciso con la riapertura delle attività di affidarsi all’Associazione Consumatori 24, che tempestivamente ha provveduto a diffidare il tour operator alla corresponsione di circa 3000,00 euro a titolo di risarcimento danni per l’inadempimento del venditore del servizio, già avvisando che in caso contrario, senza ulteriore avviso, adirà le competenti sedi.