Dai voli cancellati alle agenzie che incassano e non prenotano: vacanze, occhio ai "bidoni"

Voli cancellati o in ritardo, crociere rovinate, agenzie che incassano i soldi ma non prenotano, superofferte per stanze in hotel che si rivelano fregature. L’estate è appena cominciata ma lo sportello “vacanza informata” dell’Adico è già in piena attività. Le segnalazioni arrivano in continuazione: i problemi si sono già manifestati a inizio anno con le cancellazioni dei voli Ryanair; poi sono proseguiti con i ritardi accumulati da easyJet, che, secondo il racconto di alcuni viaggiatori partiti di recente da Venezia per l'Olanda, in alcuni casi fa attendere i clienti nell’aereo anche per un paio d’ore prima di partire.

Risarcimenti

Diverse persone si sono rivolte all'Adico perché, dopo aver regolarmente pagato un'agenzia di viaggi mestrina, si sono trovate all’ultimo momento senza biglietto aereo e senza strutture dove alloggiare. Alcune lamentele anche in merito alle crociere: “Una nostra socia veneziana – racconta Carlo Garofolini, presidente dell’associazione – si è rotta il piede all’interno di una nave e ha ricevuto una assistenza praticamente nulla, soprattutto perchè nessuno del personale parlava in italiano”. In casi del genere l’ufficio legale agisce nei confronti degli autori dei disservizi chiedendo sia i rimborsi, sia il risarcimento per vacanza rovinata.

Consumatori tutelati

Conclude Garofolini: "Ricordiamo ai viaggiatori che il codice del consumatore li tutela in molti modi, sia per quanto riguarda i voli aerei sia per quanto riguarda le inadempienze contrattuali o le difformità delle strutture ricettive rispetto a quanto promesso. La cosa importante è agire subito e, quando necessario, documentare con fotografie tutto ciò che si ritiene necessario per contestare il servizio offerto”.