Vaccinarsi contro l'influenza: il calendario nelle sedi dell'Ulss 3 Serenissima

Mentre tutti gli ambulatori dei medici di famiglia vengono riforniti del vaccino per la campagna antinfluenzale, secondo il calendario stabilito, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 3 Serenissima è pronto a fornire lo stesso servizio anche presso i propri punti vaccinali. «Ricordiamo ai cittadini – spiega il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Luca Sbrogiò – le ragioni di questo sforzo importante, che vede in questi giorni consegnare, in tutto il Veneto, dalla sedi sanitarie in montagna, a quelle urbane, alle isole della laguna, ben 864.000 dosi di vaccino, di cui 118.000 nella sola Ulss 3 Serenissima: l’influenza può rivelarsi pericolosa, l’influenza si combatte col vaccino, il Servizio Sanitario invita tutti a vaccinarsi, e offre il servizio gratuitamente a tutte le persone, che per vari motivi, vaccinandosi compiono un gesto di responsabilità verso se stessi e verso gli altri».

L'influenza

L’influenza infatti è una vera e propria epidemia, che si ripete ogni anno, mettendo sotto pressione il nostro sistema sanitario: , quali il diabete e le cardiopatie. L’influenza produce i suoi effetti più gravi nell’organismo di persone già deboli, e in particolar modo nell’organismo degli anziani: l’80% dei decessi collegabili all’influenza si registra in soggetti oltre i 65 anni di età. Gli anziani, le persone con patologie e rischio, le donne in gravidanza, le persone ospiti delle strutture per lungodegenti, il personale sanitario, gli addetti ai servizi pubblici, chi opera a stretto contatto con anziani e persone a rischio: sono molte le categorie verso le quali l’invito alla vaccinazione deve essere pressante e il vaccino è offerto gratuitamente.

Chi deve vaccinarsi e dove può farlo

«Oltre che presso gli ambulatori dei medici di famiglia – spiega il dottor Vittorio Selle, Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica – i cittadini possono vaccinarsi dalla prossima settimana presso le strutture deputate della nostra Ulss 3 Serenissima. Per l’area del Veneziano, in particolare, ci si può vaccinare, negli orari indicati anche in www.aulss3.veneto.it, con accesso libero e senza prenotazione, nelle Sedi distrettuali di via Cappuccina, di Marghera, di Favaro Veneto, dell’ex Giustinian a Venezia e del Padiglione Rossi al Lido, oltre che, ovviamente, nella sede del Dipartimento di prevenzione in Piazzale Giustiniani a Mestre». Il vaccino è raccomandato e gratuito per le seguenti categorie di persone: persone di età pari o superiore a 65 anni, donne in gravidanza; persone che rischiano complicanze gravi in caso di influenza perché portatori delle seguenti patologie: malattie dell’apparato cardio-circolatorio; diabete mellito, altre malattie metaboliche; insufficienza renale/surrenale cronica; neoplasie epatopatie croniche, malattie croniche dell'apparato respiratorio (tra le quali anche fibrosi cistica, asma grave, displasia broncopolmonare, broncopatia cronico ostruttiva-BPCO) e patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad esempio malattie neuromuscolari), malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie, malattie che provochino carenze nella produzione di anticorpi, immunosoppressione da farmaci o da HIV, malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali, patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici; bambini e agli adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico (a rischio di sindrome di Reye in caso di influenza); persone ricoverate presso strutture per lungodegenti, qualunque sia la loro età; medici e personale sanitario di assistenza, familiari e contatti di soggetti ad alto rischio; addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo; allevatori e agli addetti al trasporto di animali vivi e veterinari; donatori di sangue.

Gallery