Bottiglie e vetri a terra al parco: "Condannare i vandali ai lavori socialmente utili"

A far scattare la segnalazione, sulla pagina social Occhio Spinea, la situazione trovata sabato mattina al parco di via Baseggio, a Spinea, da un follower che ha informato il Comune, e piazzato in un post di Facebook le foto con il disastro, per informare la popolazione. Bottiglie e rifiuti per terra, cestini rovesciati, disordine, "a due giorni dalla sistemazione di panchine e contenitori", in quello spazio di verde pubblico. E non sarebbe la prima volta.

"Condannarli ai lavori socialmente utili"

"Notti alcoliche e di devastazione da parte dei soliti teppistelli che evidentemente non hanno altro da fare", si legge sul post. "Abbiamo informato il consigliere delegato al verde pubblico, che si è attivato chiamando Veritas per un intervento di pulizia straordinaria. Auspichiamo - conclude il messaggio - che vengano identificati e puniti, con il loro affidamento, per un bel po' di giorni, ai lavori socialmente utili, sperando imparino a vivere". La bella notizia arriva dopo l'intervento degli operatori ecologici sul posto: "Live da Via Baseggio - si legge -. Parco ripulito e tornato splendente in tempi record! Grazie al consigliere delegato, Paolo Barbiero". E una foto accompagna il testo scritto: