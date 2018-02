Si sono presentati. I vandali di Cavallino ripagheranno tutto: "Lavori socialmente utili"

Alla fine hanno deciso di presentarsi al Comando della polizia locale, consapevoli di essere comunque stati identificati. Si è chiusa la vicenda dei vandali che hanno dato il peggio di sé in via Baracca, nel territorio di Cavallino-Treporti, mercoledì scorso: erano stati divelti cestini e cartelli stradali. Il sindaco Roberta Nesto l'ha annunciato martedì sera: "I ragazzi che hanno divelto i cartelli e i cestini si sono presentati oggi da me spontaneamente dopo aver incontrato il comandante della Municipale", ha scritto su Facebook.

Risarcimento del danno

Si tratta di 5 ragazzi, tra cui - pare - tre maschi e due femmine. Non è ancora chiaro il motivo per cui si siano lasciati andare a comportamenti del genere, con ogni probabilità lo zampino ce l'avrebbe messo la noia. "Si sono dichiarati dispiaciuti e hanno capito di aver sbagliato - ha sottolineato il primo cittadino, che aveva annunciato una denuncia penale nel caso in cui i giovani non si fossero fatti vivi - Abbiamo convenuto che risarciranno il danno e faranno nelle prossime settimane dei lavori socialmente utili per la comunità".