Vandalizzata la statua di Gesù Bambino del presepe di Spinea: gamba sinistra spezzata

I vandali sono entrati in azione nelle scorse ore profanando il presepe del comune di Spinea e prendendo di mira in particolar modo la statua di Gesù Bambino.

L'atto vandalico

La statua simbolo della religione cristiana, infatti, è stata ritrovata gettata alla rotonda Bersaglieri in via Rossignago, all'alba di domenica, con la gamba sinistra spezzata. La statuina di Gesù Bambino, realizzata in legno, era stata posta nel presepio davanti al Municipio. Le forze dell'ordine si sono già attivate e visioneranno i filmati delle telecamere presenti per dare un volto ai colpevoli. La statuina è stata trovata da una cittadina che con grande senso civico ha recuperato e restituito il Gesù, e si è offerta anche di aggiustarlo, prima che venga riportato ai suoi legittimi proprietari.