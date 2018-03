Actv potenzia le linee: corse ogni 4 minuti tra piazzale Roma e Rialto, più battelli per le isole

L'avvio dell'orario primaverile porta novità al trasporto acqueo di Avm/Actv. Dal 29 marzo, in affiancamento al servizio di vaporetti linea 1 e 2, in canal Grande viene introdotta la nuova linea 1/ tra piazzale Roma e Rialto (dalle 9 alle 17, partenze ogni 12 minuti e fermate a Ferrovia, Riva San Biasio, San Marcuola, San Stae, Ca' d'Oro e Rialto Mercato). Tra linea 1 e 1/, nella parte iniziale del canal Grande, sarà quindi erogata con una corsa ogni 6 minuti. Complessivamente tra i due punti di maggior transito della città viaggerà un vaporetto ogni 4 minuti tra linee 1, 1/, 2 e 2/. Praticamente, ha osservato il sindaco Luigi Brugnaro, un percorso "con tempi di attesa da metropolitana".

Monitoraggio per svuotare San Marco nel pomeriggio

Nel pomeriggio, a seconda del livello di affollamento, si aggiungeranno corse di rinforzo sulla tratta San Marco - piazzale Roma tramite canale della Giudecca: l'obiettivo è svuotare l'area marciana (dalle 16.30 in poi) dirottando i turisti sulle percorrenze esterne, evitando il più possibile sovrapposizioni tra visitatori e residenti o pendolari. Le corse bis saranno attivate in base alle rilevazioni di una barca di controllo posizionata nel Bacino di San Marco con operatori di Actv e polizia locale: sarà da questo punto di osservazione che saranno comandati gli eventuali rinforzi.

Più corse per il Lido e Murano

Novità anche per le isole: la linea 6 sarà effettuata anche nei festivi sempre con frequenza 20 minuti (3 corse all'ora) e la linea 3 passa a una frequenza di 15 minuti (4 corse all'ora), garantendo un collegamento diretto e veloce rispettivamente con il Lido e Murano. L'impegno di spesa totale, ha comunicato Avm, è di circa 1 milione di euro. È stato spiegato, inoltre, che nel piano di investimenti è già inserito per il futuro il rifacimento dei pontili di piazzale Roma D ed E (fronte ex magazzini Parisi), da cui parte la linea 1, con previsione di installazione dei varchi priority destinati a residenti, studenti e lavoratori.

Ipotesi linea San Giuliano - Cannaregio

"Sull'asse di San Giuliano vogliamo riattivare il canal Salso per avere un nuovo accesso alla città, anche in ottica di rinforzo del polo nautico - ha spiegato Brugnaro - Pensiamo a un punto base con la testa di Cannaregio e San Giuliano, una linea che potrebbe essere interessante per una società privata. L'idea è di collegare meglio San Giuliano, anche in funzione di grandi eventi".

E le imbarcazioni green?

"Stiamo lavorando anche per individuare un barcone a propulsione elettrica - ha aggiunto il sindaco - C'è una sperimentazione in corso. C'è un prototipo di barcone elettrico, ma il costo è troppo elevato. Ma è un obiettivo. Per i mezzi elettrici al Lido, aspettiamo di conoscere anche i costi di manutenzione della batteria per poi partire con il bando. Siamo quasi pronti: il progetto è rendere green il Lido e Pellestrina con installazioni di ricarica". C'è anche il tema delle auto private elettriche: "A Mestre metteremo delle stazioni di ricarica riservate alle auto elettriche, uniformando la segnaletica a quella austriaca e tedesca".