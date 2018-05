Varchi e steward per deviare i turisti: pronto il calendario dei flussi, il 2 giugno è bollino nero

L'impianto sarà più o meno quello che ha contraddistinto i giorni di ponte del 1 maggio, con l'aggiunta di steward incaricati di gestire le folle. Al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza lunedì sono state presentate dall'amministrazione comunale le linee principali sull'imminente ritorno dei varchi nei punti d'accesso a Venezia. Il primo appuntamento è il fine settimana del 2 giugno, festa della Repubblica.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Varchi e flussi deviati

Le strutture, pronte a chiudersi in caso di afflusso troppo ingente di turisti convogliandolo su itinerari alternativi, spunteranno di nuovo ai piedi del ponte della Costituzione e in lista di Spagna, oltre che sui percorsi maggiormente battuti che portano in area marciana o a Rialto. La misura (ma non è l'unica) è stata inserita in un'ordinanza del sindaco Luigi Brugnaro che, come ufficiale di governo, ha la possibilità di mettere in campo misure temporanee per disciplinare ordine e sicurezza pubblica. La ratio dell'ordinanza è stata presentata lunedì in Prefettura, alla presenza anche dei rappresentanti delle forze dell'ordine, della capitaneria di porto e del provveditore alle opere pubbliche.

Giallo, rosso e nero: i bollini

Nel corso dell'incontro è stato redatto, per la stagione estiva (giugno, luglio e agosto), il calendario delle giornate di maggiore criticità in cui potranno essere adottate misure straordinarie per garantire la sicurezza di tutti. Proprio come per le autostrade, sono state identificate 55 giornate “speciali” e contraddistinte con tre bollini, di colori diversi a seconda degli interventi previsti, sulla base della media delle presenze registrate negli anni passati. Il primo weekend da bollino nero è il prossimo, quello del 2 giugno. Ecco il calendario con relativi provvedimenti:

Bollino giallo: presenza degli steward e totem direzionali, con disponibilità di transenne per la gestione temporanea dei flussi in caso di necessità valutata dalla Polizia Locale (09-10, 16-17, 23-24, 30 giugno e 1, 7-8 luglio, 25-26 agosto).

Bollino rosso: presenza degli steward e totem direzionali, con allestimento dei varchi presso Ponte della Costituzione e Lista di Spagna per la gestione dei flussi, in caso di necessità valutata dalla Polizia Locale (13-20, 23-27, 30-31 luglio, 01-03, 06-10, 13-17 agosto e 1-2 settembre).

Bollino nero: presenza degli steward e totem direzionali, con allestimento dei varchi presso Ponte della Costituzione e Lista di Spagna per la gestione dei flussi, in caso di necessità valutata dalla Polizia Locale, e obbligo di sbarco alle Fondamenta Nove per i “lancioni gran turismo” provenienti dai Comuni di Cavallino-Treporti, Jesolo, Musile di Piave, Quarto d'Altino (01-03 giugno, 21-22 e 28-29 luglio, 04-05, 11-12 e 18-19 agosto).

SCARICA IL CALENDARIO

"Avanti con le sperimentazioni"

Particolari ordinanze saranno emanate in occasione del Redentore del 14 luglio e della Regata Storica del 2 settembre, oltre che nell'eventualità di "situazioni d'emergenza non preventivabili". Per il sindaco Luigi Brugnaro questo sistema "permette a chi sta programmando una visita a Venezia e nelle isole di scegliere il periodo meno affollato". E aggiunge: "È il massimo che le attuali norme ci consentono di attuare: nessun tornello, ma varchi presidiati per un totale di 43 giorni per rispondere all'esigenza, non più prorogabile, di gestire i flussi di turisti, come già previsto nel piano presentato all'Unesco nel gennaio 2017. Abbiamo il coraggio, a differenza del passato, di sperimentare nuovi sistemi".