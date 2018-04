Assegnato all'asta per 12,7 milioni, palazzetto Stern ora è proprietà di un'azienda trevigiana

Trascorsi i 60 giorni durante cui i soggetti titolati (ossia il ministero dei Beni culturali e il presidente degli Esercenti veneziani Elio Dazzo) hanno avuto la possibilità di far valere il proprio diritto di prelazione, ora la palazzina Stern in Canal Grande, costruzione neogotica a Ca' Rezzonica, è a tutti gli effetti di proprietà della Roleo Srl di Treviso. La società si era aggiudicata all'asta l'immobile, per un valore complessivo di 12,7 milioni di euro.

Già patrimonio dell'Ulss 3

Affacciato sul Canal Grande, è un edificio di fine '800, che consta di sei piani ed è adibito ad attività alberghiera, per un totale di 24 camere. Già parte del patrimonio immobiliare dell'Ulss 3 di Venezia. Wire Consulting ha curato le attività di promozione e marketing internazionale su mandato dell'azienda sanitaria e ha operato come advisor del compratore.

Le aste deserte, poi l'investitore giusto

"Siamo fieri di aver affiancato un ente pubblico nell’attività di valorizzazione degli asset immobiliari - spiegano - Dopo diverse aste andate deserte, abbiamo attuato uno scouting attento e siamo riusciti a presentare un investitore qualificato che da oggi potrà contare su un asset dalle grandi potenzialità".