Venessia.com: "Il Carnevale? Ve lo facciamo rivivere noi, anche le battaglie con la farina"

"Grazie all'idea di un docente dell'Università di Ca' Foscari, Gianluigi Cogo, abbiamo raccolto foto, testimonianze e materiale del Carnevale tradizionale, quello portato in strada con le feste organizzate nel decennio 1975-85, dagli studenti delle scuole superiori e gli universitari veneziani", spiega Matteo Secchi, portavoce di Venessia.com

"Questo è il nostro contributo al Carnevale di Venezia, che ora si è trasformato in una cosa completamente diversa - dice Secchi -. Il Carnevale tra gli anni '70 e '80 era quello dei giovani che cominciarono a travestirsi, e a dare inizio a scherzi tipici come le tradizionali battaglie con la farina, poi diventate fuori legge". Venessia.com invita quanti abbiano materiale di quegli anni a metterlo a disposizione, inviandolo tramite la pagina Facebook: https://www.facebook.com/venessiacom/ per non perdere il ricordo di usi e tradizioni di quegli anni a Venezia e delle feste tipiche della città e dei giovani che le fecero diventare pubbliche.