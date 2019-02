Venexian, il ristorante di Mirano è estraneo ai controlli sul camion in Romea

Il ristorante di Mirano, Venexian, è estraneo all’operazione della polizia locale di Mira, di cui era stata data notizia su un quotidiano il 15 novembre scorso.

«Chiuso il ristorante Venexian, bloccato furgone con pesce marcio, il titolo dell'articolo. Gli avvocati Filippo Angonese e Carlo Maria Cavinato del Foro di Padova, quali difensori della società che gestisce il ristorante, con specialità di piatti a base di pesce, il Venexian di Mirano, hanno chiesto di rettificare la notizia, precisando che il ristorante non è in nessun modo collegato, o anche solo riconducibile, alla presunta notizia del furgone bloccato con il pesce avariato, dalla polizia locale di Mira. Questo camion non si stava recando al ristorante Venexian. «Sfido chiunque ad affermare un nostro presunto coinvolgimento con la vicenda del sequestro del camion in Romea».