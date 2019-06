"Venezia città sostenibile": l’assessore De Martin al workshop di progettazione WA.Ve

L’assessore comunale all’Urbanistica e Città sostenibile, Massimiliano De Martin, è intervenuto lunedì mattina, nell’aula magna dei Tolentini, al workshop di progettazione WA.Ve, organizzato dall’Università Iuav di Venezia, in collaborazione con la Direzione Sviluppo del Territorio e Città sostenibile del Comune di Venezia. Il tema dell’edizione 2019, che per tre settimane impegnerà studenti e docenti provenienti da tutto il mondo, sarà appunto “Venezia città sostenibile”, considerata come modello di vita urbana.

Il progetto

In collaborazione con il Comune di Venezia, sono state scelte, come oggetto di studio, zone chiave per la trasformazione della città: riguardano il centro storico, Mestre, le isole, Marghera (ex mercato ortofrutticolo, Forte Marghera, Montiron, Moranzani, ex Umberto I, ex Rari Nantes, ex Italgas Venezia, Marittima, Arsenale, San Pietro di Castello, Sant’Elena, ex Caserma Pepe, ex Ospedale al Mare, Sacca Serenella, Giudecca, Batteria Ca’ Bianca, Pellestrina) e agli architetti si chiederà di immaginare, attraverso i loro progetti, il futuro di una città più sostenibile e che rappresenti un modello per le altre città del mondo. «Il tema può apparire provocatorio – ha spiegato il rettore Iuav, Alberto Ferlenga – ma proprio considerando i pericoli che la città corre è necessario ricordare anche l’esempio che offre come modello di vita urbana. Come ricordava Le Corbusier e più recentemente Richard Rogers, Venezia è da sempre resiliente, vive in un rapporto di necessità reciproca con il proprio territorio, è da sempre pedonalizzata, priva di periferia, il suo centro offre una gradualità unica di spazi, mantiene una dimensione umana, presenta un’alta qualità architettonica». Infine, venerdì 5 luglio, al Magazzino 6 dell’ex Cotonificio a Santa Marta, ci sarà la presentazione dei progetti e delle installazioni realizzate e, nel chiostro dei Tolentini, la premiazione e chiusura del workshop.