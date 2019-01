Da Venezia a New York senza scali: riprendono i voli diretti della Delta Air Lines

Riparte a fine marzo l’orario estivo di Delta Air Lines per i collegamenti tra Italia e Stati Uniti, che saliranno fino a otto voli giornalieri tra i due paesi per l’alta stagione 2019. Il 31 marzo riprenderanno infatti i collegamenti giornalieri da Venezia all’aeroporto New York JFK e da Roma Fiumicino a Detroit, mentre il 16 maggio saranno ripristinati i servizi giornalieri da Milano Malpensa e Venezia per Atlanta. Il 24 maggio, infine, sarà la volta della ripresa del secondo volo giornaliero da Roma Fiumicino per Atlanta. Tutti i voli saranno operati in collaborazione con i partner di joint venture Delta: Air France, KLM e Alitalia.

I servizi

Delta è fra i maggiori vettori al mondo e una compagnia globale leader in innovazione e prodotti che tra i servizi annovera: un servizio di imbarco prioritario, sistema di intrattenimento a poltrona con una vasta scelta di film, musica e spettacoli, la possibilità di rimanere sempre connessi, gratuitamente, ad internet, un'app dedicata con mappe che semplifica il viaggio - la Fly Delta App permette ai passeggeri di acquistare o cambiare il biglietto, gestire la prenotazione, avere accesso in tempo reale alle informazioni volo, fare check in (voli domestici), avere a disposizione una vera e propria guida aeroportuale negli hub di partenza e destinazione comprensiva di mappe dell’aerostazione, oltre che di controllare la posizione delle proprie valigie.

Info

In aggiunta ai collegamenti estivi, Delta opera collegamenti annuali da Milano Malpensa per l’aeroporto di New York JFK e da Roma Fiumicino per New York JFK e Atlanta, oltre ad offrire voli in coincidenza per numerose destinazioni negli Stati Uniti dai principali hub europei. I passeggeri che desiderano prenotare un volo nonstop Delta per gli Stati Uniti possono contattare il team prenotazioni Delta al numero 02 3859 1451, consultare il sito delta.com o rivolgersi all’agenzia di viaggi di fiducia.

Delta

Delta Air Lines (NYSE: DAL) è la compagnia statunitense leader per prodotti, servizi, innovazione, affidabilità e customer experience. Con il supporto dei suoi 80mila dipendenti in tutto il mondo Delta continua ad investire miliardi nel suo personale e nel migliorare l’esperienza di volo, generando rendimenti leader nel settore per i suoi azionisti. Con sede ad Atlanta, Delta offre più di 5mila voli al giorno e 15mila partenze in affiliazione, inclusa l’alleanza Sky Team, di cui Delta è membro fondatore. Il vettore trasporta circa 200 milioni di persone all’anno, portando i suoi passeggeri verso oltre 300 destinazioni, in 50 paesi del mondo. Delta collega gli aeroporti degli Stati Uniti verso hub centrali e mercati chiave, ed opera nel mondo insieme ai suoi partner di alleanza. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il Delta News Hub, e su delta.com, via @DeltaNewsHub su Twitter, e su Facebook.com/delta.