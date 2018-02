Venezia torna a breve set cinematografico a cielo aperto: riprese di serie tv e spot

Venezia torna un grande set a cielo aperto per produzioni cinematografiche o pubblicitarie. Nei prossimi giorni sono state infatti riservate alcune rive pubbliche per le operazioni di carico e scarico dell'attrezzatura Hbo/Sky Europe in occasione di alcune riprese della serie tv "A discovery of witches" che vedrà impegnati attori e regista il prossimo 20 febbraio in una scena a bordo di un taxi acqueo di scena che transiterà in Canal Grande da Punta della Dogana fino al ponte dell'Accademia (il transito è permesso dalle 7 alle 16, anche per un mototopo dotato di braccio cinematografico). In caso di condizioni meteo avverse la scena sarà girata il giorno seguente. Si tratta di una serie tv che uscirà nei prossimi mesi di genere "fantasy" con nel cast Matthew Goode e Teresa Palmer.

Rive dedicate

Per permettere le operazioni di carico e scarico la troupe potrà utilizzare il 20 un tratto di riva pubblica in Canal Grande (052-02) e un tratto di riva pubblica in rio di San Vio (053-18). Il 21, invece, più o meno con gli stessi orari, saranno disponibili rio di San Polo e rio delle Erbe.

Spot della "Asiana Airlines"

Non solo serie tv: la settimana seguente saranno girate le riprese dello spot pubblicitario per la compagnia "Asiana airlines". Il 23 febbraio, dalle 6 alle 18, l'attenzione si concentrerà in campo della Salute, mentre il giorno seguente dalle 6 alle 18 potranno essere utilizzate alcune rive pubbliche in zona campo della Pescaria e il tratto di fondamenta in corrispondenza di corte Novello a Burano. Naturalmente l'utilizzo delle rive è subordinato alle esigenze di Veritas e dei mezzi di soccorso. La sosta delle imbarcazioni sarà consentita solo con la costante permanenza del conducente a bordo.