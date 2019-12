Nasce la soprintendenza per il patrimonio subacqueo: a Venezia la sede distaccata

Sette nuove soprintendenze di archeologia e belle arti, tre nuove soprintendenze archivistiche e bibliografiche e una soprintendenza nazionale per il patrimonio subacqueo «con sede a Taranto e con sedi distaccate a Napoli e Venezia». Come riportato da Adnkronos, lo ha annunciato il ministro dei Beni culturali e del Turismo Dario Franceschini, presentando le novità introdotte dal Dpcm, approvato ieri sera in Consiglio dei ministri, che riorganizza il Mibact.

Soprintendenza per il patrimonio subacqueo

«Nasce - ha poi aggiunto Franceschini - una nuova direzione generale per la sicurezza del patrimonio culturale che avrà due servizi: si occuperà di emergenze, come le calamità naturali e di ricostruzioni e di sicurezza dei luoghi della cultura». Il decreto ripristina le commissioni regionali per il patrimonio culturale e conferma gli uffici esportazioni «quali strutture interne alle soprintendenze».