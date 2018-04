Venezia città che muore: ogni bambino che viene alla luce, si registrano 3 decessi

Venezia è una città vecchia, con un tasso di natalità infimo. Come riporta il Gazzettino, nel solo 2017, a fronte di 291 nascite si registrano 839 decessi. Con un meno 548 alla voce residenti. Non solo, quindi, lo spopolamento dovuto al turismo di massa che porta i veneziani a dirigersi verso la terraferma, ma anche un trend di nascite in negativo.

In laguna

I dati, riportati dal Comune, mettono in luce un quadro allarmante, con più residenti nela fascia d'età che va dagli 80 agli 84 anni piuttosto che in quella tra i 35 e i 39. In questo senso, quella lagunare sarebbe la seconda grande città più vecchia d'Italia dietro alla sola Genova. A conti fatti, quindi, la causa dello spopolamento della laguna è duplice, con quasi un migliaio di abitanti in meno all'anno tra Venezia, Murano e Burano.

A livello comunale

Estendendo il dato a tutto il territorio comunale, quindi terraferma compresa, il dato di natalità rimane, e di molto, inferiore alla città metropolitana, alla Regione e anche all'intera Nazione. Un dato deve far riflettere, ossia l'età media degli abitanti, ormai assestatasi a 47,9 anni. La fascia d'età più cospicua è quella dei cinquantenni (50-54 anni), che ricopre il 7,6% della popolazione, a seguire i residenti tra i 55 e i 59 anni al 6,8% e quelli tra i 45 e i 49 al 6,7. Dato simile, attorno al 2 per cento, per i bambini fino a 4 anni e gli ultranovantenni.

Tante famiglie, pochi abitanti

Quanto alle famiglie, il numero è molto elevato rispetto agli abitanti effettivi, dal momento che se ne contano 128.218. Un dato presto spiegato, dal momento che tra Venezia e isole oltre il 50% è composto da una sola persona, mentre a livello comunale il dato si assesta sul 44,6 per cento.