Un turismo più a misura di disabili: a Venezia una rete con alloggi e tour accessibili

Venezia si candida a diventare un po' più attrattiva per persone portatrici di handicap grazie a un progetto specializzato. Un modo per coinvolgere i vari operatori e rendere accessibile una città che è sempre stata molto complicata (anche) da questo punto di vista. Ci ha pensato l'Anffas (associazione nazionale famiglie di persone con disabilità), che ha ideato un circuito di accoglienza apposito con varie possibilità per non vedenti, audiolesi, persone con difficoltà motorie. Si chiama "Un amico a Venezia" ed è in partenza la settimana prossima con la collaborazione di Venice Tours ed il sostegno dello Skål, l'associazione internazionale di tutti i rami dell'industria del turismo e dei viaggi. Lo riporta Il Gazzettino.

Rete di alberghi e ristoranti

Si tratta di un pacchetto turistico su misura a un prezzo convenzionato. Primi partner ad aderire sono stati due alberghi del Lido (il Cristallo e il Rigel) ed i ristoranti Al Conte Pescaor di San Marco e Blue Moon, sempre al Lido. Oltre a proporre delle tariffe vantaggiose (alloggio a 30 euro a notte circa, colazione compresa), dedicheranno particolari attenzioni alle necessità dei clienti, come ad esempio servire pesce senza spine a chi ha problemi alimentari o di masticazione. Obiettivo, naturalmente, è allargare ancor più la rete dei partner del settore ricettivo e ristorativo.

Tour e attività

Non mancano i tour pensati proprio per quei turisti che hanno difficoltà a muoversi: l'organizzazione offre personale specializzato per accompagnarli durante il soggiorno, oltre a mezzi privati per gli spostamenti. Saranno consigliati i periodi meno affollati e i percorsi più adeguati, sia in centro storico che a Murano, Burano e Torcello. Garantite esperienze che permetteranno di scoprire cultura e tradizione, come la visita ad una vetreria e ad un atelier del merletto. Ma non solo: la lista delle attività prevede passeggiate con l'istruttore di Nordic Walking, volo degli aquiloni sulla spiaggia del Lido, ippoterapia nel maneggio. E ancora, la possibilità di costruire e dipingere una maschera veneziana. Tutte esperienze gratuite per gli ospiti e offerte dai volontari dell'Anffas.