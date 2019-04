Chiede informazioni: minacciato con un coltello da cucina

Chiede informazioni sui danni alla sua auto: viene minacciato con un coltello da cucina. È successo sabato sera a Zompicchia, frazione di Codroipo. Si è conclusa con una denuncia a piede libero per minaccia aggravata la vicenda che ha visto coinvolti un 73enne residente a Zompicchia e un classe 1961 residente in provincia di Venezia.

Danni

La sera di sabato 6 aprile il veneziano aveva parcheggiato la sua automobile - una vettura di grossa cilindrata - in piazza Aquileia a Zompicchia, nel Comune di Codroipo, a Udine. Una volta recuperato il mezzo, poco dopo la mezzanotte, ha notato una serie di danneggiamenti. Volendo capirne di più ha chiesto spiegazioni al 73enne, abitante proprio di fronte al luogo dov'era stata posizionata la vettura.

La reazione

Per tutta risposta l'interlocutore ha prima iniziato a inveire e successivamente è entrato in casa, uscendo poco dopo con un coltello di una ventina di centimetri in mano, minacciando l'automobilista. La persona aggredita ha subito denunciato l'accaduto ai carabinieri della stazione di Campoformido. I militari si sono presentati sul posto e l'uomo, ammettendo l'accaduto, ha consegnato spontaneamente il coltello.