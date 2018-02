Gli hotel del futuro? Tecnologie e formazione al servizio degli albergatori veneziani VIDEO

Il meglio del settore alberghiero riunito per il Venice Hotel Market, incontro organizzato dall'associazione albergatori veneziani. Presenti fornitori del food & beverage e di nuove tecnologie, tra cui il robot Mr. Pepper, già ampiamente utilizzato all'estero, che aiuta i gestori nella fase di welcome in hotel. La giornata si è divisa in momenti di incontri tra gli operatori e altri di infomazione e meeting su prospettive del mercato e nuovi business