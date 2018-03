Maratona di Venezia, il "charity program" è da record: raccolti oltre 125mila euro

Bilancio da record per il Venicemarathon Charity Program. Lo conferma il traguardo di raccolta del Charity Program 2017 che ha totalizzato la cifra record di 125.665 euro, dei quali 86.584 euro raccolti grazie alle 1.257 donazioni effettuate sulla piattaforma Rete del Dono, con la formula corro, dono e aiuto il prossimo, e 39.081 euro raccolti durante le tre Alì Family Run. I dati son stati registrati mercoledì pomeriggio nel corso di una conferenza stampa in Municipio a Mestre, alla presenza della presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, dell'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini e del presidente del Venicemarathon Club Piero Rosa Salva.

La raccolta delle Alì Family Run

Della raccolta benefica legata alle Alì Family Run, 26.266 euro sono stati destinati alle scuole partecipanti per sostenere l’'attività didattica, mentre 12.815 euro a favore del nuovo progetto di Alex Zanardi Obiettivo 3, che ha come scopo quello di favorire e sostenere l’'avviamento allo sport per i disabili e mettere nelle condizioni migliori gli atleti in grado di poter arrivare alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.

"Crediamo nell'importanza della solidarietà"

"“Il Charity Program non è per noi un’attività collaterale, bensì un aspetto complementare della nostra organizzazione -– ha commentato Piero Rosa Salva - Abbiamo sempre creduto nell’importanza della solidarietà e ogni anno portiamo avanti i nostri progetti sociali con grande convinzione. Da qualche anno abbiamo esteso la raccolta fondi anche alle Alì Family Run e siamo molto soddisfatti nel vedere come le scuole, oltre a fornire un grosso contributo, svolgano un’importante azione di sensibilizzazione tra i giovani".”