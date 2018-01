Venice Sands: le spiagge fanno squadra e si presentano sul mercato, più forti, assieme

Venice Sands: le spiagge del Veneziano fanno squadra e si presentano più forti sul mercato. Tre importanti realtà turistico balneari, 15 milioni di presenze annue, un unico, grande progetto, che mette assieme il consorzio di promozione turistica Bibione Live, il consorzio di promozione turistica Caorle e Venezia Orientale, e il consorzio di imprese turistiche JesoloVenice (che ne è capofila). Iniziativa che parte con la presenza in sei delle principali fiere europee (da domani al 21 a Stoccarda, in Germania, quindi Poznan, in Polonia, Praga, in Repubblica Ceca, Budapest, in Ungheria, Klagenfurt in Austria e Bolzano).

Aziende partner

“E’ la sintesi di un progetto che ci vede impegnati da quasi un anno, abbiamo messo in rete non solo le spiagge ma anche aziende partner quali l’Atvo per raggiungere quanti più utenti possibili, consolidando quelli tradizionali e inserendoci nelle nuove fette di mercato – ha spiegato il presidente di JesoloVenice, Luigi Pasqualinotto – con una immagine univoca forte, che oltretutto ci consente di fare economie di spesa e ottenere risultati ancora maggiori a beneficio di tutti”.

Testate internazionali

Si inizia, dunque, con le fiere, ma i tre consorzi stanno già lavorando per obiettivi a medio e lungo termine. “Questo è lo start up per avviare altri progetti insieme come tematismo mare – spiega Giuliana Basso, presidente di Bibione Live – quindi coinvolgere tutte le spiagge della costa veneziana, presentarsi come soggetto unico e coeso, condividere idee, impressioni e nuovi progetti da presentare in Regione e creare un tavolo di discussione permanente”. Già individuate le tre azioni principali di intervento. “Si inizia con le fiere, con la condivisione di un calendario fieristico – spiega Raffaele Furlanis, presidente di Caorle e Venezia Orientale – per passare allo studio e alla realizzazione di una immagine e del materiale unitari per uscire sempre con una immagine coordinata, non ultimo avviare una comunicazione coordinata del tematismo 'mare su testate austriache e tedesche'."

Attività di promozione

Sui nuovi mercati, è stato deciso di investire nell’Est Europa. D’altra parte i dati statistici mostrano una crescita esponenziale dei flussi provenienti dalla Polonia nel comparto turistico balneare (31% di arrivi sul totale del Veneto), mentre l’Ungheria registra una netta ripresa dopo i cali significativi del 2009. Infine i dati statistici mostrano una crescita di interesse e di presenze anche nei flussi dalla Repubblica Ceca. In merito al piano di comunicazione, ci sarà un primo investimento nei quotidiani Kleine Zeitund, Die Presse, Munchner Merkur e Suddetusche Zeitung, che insieme fanno circa 4 milioni di lettori. Tornando alle fiere, per le quali c’è l’importante coinvolgimento di Atvo (da ricordare il servizio che ogni estate fa di collegamento dagli aeroporti alle spiagge veneziane), ci sarà uno stand unico di 40 metri quadrati di forte impatto grafico, dove emergerà il brand “Venice Sands – Le spiagge di Venezia”. Le attività svolte: promozione, degustazioni, attività di intrattenimento, attività di commercializzazione e punto di appoggio per gli operatori.