Vertenza Spisal, rientra l'agitazione: “Ammessa la carenza di personale. Incidenti continui"

"Troppi incidenti sul lavoro per abbassare la guardia, ma l'Ulss3 ha ammesso la carenza di personale di vigilanza e ispezione, e si è impegnata a convocare al più presto un tavolo per discutere di organici". Conclusione positiva dell'incontro con Ulss3, secondo la Funzione Pubblica Cgil, venerdì in Prefettura, per tentare la conciliazione tra le parti sulla vertenza relativa allo Spisal, l'organo preposto a garantire la salute e la sicurezza nei contesti occupazionali.

"È l'ultimo atto di un percorso di denuncia cominciato nel 2017, su segnalazione degli operatori stessi", scriveva la Funzione Pubblica Cgil di Venezia, il 23 marzo scorso, proclamando lo stato di agitazione dei tecnici della Ulss3 Serenissima.

'Esito positivo'

“L’incontro ha avuto esito positivo e abbiamo sospeso lo stato di agitazione del personale interessato – ha dichiarato Cristina Bastianello della Funzione Pubblica Cgil. L'azienda Ulss3 ha ammesso la carenza di personale di vigilanza e ispezione, e si è impegnata a convocare al più presto un tavolo per discutere di organici, di turni di lavoro e di pronta disponibilità – prosegue Bastianello -. Per quanto riguarda le procedure di servizio che abbiamo contestato, Ulss3 ha convenuto sulla necessità di ridiscuterle e di trovare un sistema più collegiale per armonizzarle”.

Riapertura

"La scelta di sospendere lo stato di agitazione e aprire un confronto - spiega Fp Cgil - è anche nella logica di rilanciare un servizio fondamentale proprio per la tutela della salute di tutti i lavoratori e cittadini, in un momento in cui vi è una emergenza incidenti sul lavoro e non bisogna abbassare la guardia, e più che mai dobbiamo avere la certezza della presenza di un servizio pubblico che vigili sulla realtà produttiva del nostro territorio".



Incidenti

È di venerdì l'ultima notizia di un incidente sul lavoro accaduto in un campeggio di Eraclea Mare. Un operaio è rimasto colpito a una gamba da una ruspa, riportando alcune fratture. Mentre martedì un operaio 55enne della Sacaim è stato travolto da un camion ed è rimasto ucciso, a Marghera, in via Righi.