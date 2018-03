Vesna Pavan in mostra alla Biennale delle nazioni presso la “Scuola grande della misericordia”

Riceviamo e pubblichiamo

"Vesna Pavan, artista d'avanguardia di fama internazionale, parteciperà come protagonista alla grande esposizione BIENNALE DELLE NAZIONI presentando la collezione SKIN ciclo GALAXI. I lavori SKIN sono la messa in scena della figura umana come materia liquida. È colore colato, smaterializzato da qualsiasi supporto e cristallizzato in un attimo preciso del suo tempo di essiccazione.

La tecnica Skin è stata paragonata dai critici a quelle delle avanguardie degli anni Cinquanta: dalle tele cauterizzate di Alberto Burri al dripping di Pollock, fino all’Espressionismo Astratto degli squarci cromatici di Clyfford Still, a cui si aggiunge quel côté più pop, esclusivamente americano, di Claes Oldenburg o Robert Rauschenberg.



L'evento organizzato da EA edizioni, con cadenza biennale, ha l'obiettivo di valorizzare l'attività artistica e informare il mercato dell'arte odierna. È un meeting mondiale che avrà come protagoniste la pittura, la scultura e la grafica, dando spazio ad alcuni tra i migliori artisti contemporanei provenienti da diversi Paesi.



Inaugurerà la BIENNALE DELLE NAZIONI il prof Luca Beatrice, critico d'arte e curatore tra i più noti del panorama italiano, è stato docente di storia dell'arte contemporanea presso l'Accademia di belle arti di Palermo e, per oltre dieci anni, all'Accademia di belle arti di Brera a Milano. Dall'autunno 2009 insegna all'Accademia Albertina di Torino. Nel 2009 è stato scelto come Curatore del Padiglione Italia alla 53ª Biennale d'arte di Venezia.

Sarà giudice dell'evento e, attraverso la sua indiscutibile conoscenza, premierà tre artisti.



Nel corso della manifestazione interverrà Angelo Crespi, giornalista che ha collaborato alle pagine culturali de Il Giornale e alla pagina "Commenti e Opinioni" de Il Corriere della Sera. Ha insegnato Storia del giornalismo all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Crespi valuterà le opere esposte e selezionerà dieci artisti che saranno recensiti in un articolo pubblicato su ilgiornaleOFF.

Marco Rebuzzi, conservatore del Museo Diocesano “Francesco Gonzaga” di Mantova, selezionerà 10 artisti per un’importante mostra da tenersi nel 2018 nelle sale espositive dello stesso Museo.

Il cantautore Morgan si esibirà il 17 Marzo sul palcoscenico del piano nobile del complesso “la Misericordia” .



La Scuola Grande della Misericordia nasce nel '500 come spazio comunicativo complesso: ancora prima di essere un luogo polifunzionale era un manifesto di prestigio e di innovazione secondo le volontà del Doge Gritti. Oggi è uno spazio dove storia e cultura dialogano con il territorio ed è location di importanti mostre, come la “Magister Giotto”, recentemente conclusasi.



Vesna Pavan, figlia d’arte, nasce a Spilimbergo (PN), la prima mostra risale al 1992. La sua ricerca creativa unisce influenze orientali e un esuberante tocco contemporaneo. Design, moda e lifestyle si contaminano l’un l’altro nelle produzioni dell’artista. È fondatrice del Cromatismo Pavaniano e Ambasciatrice dell’Arte Italiana in Russia"



