Shopping scorrendo le vetrine: in sicurezza e non solo nell'era pre-Covid

Tornare a scorrere le vetrine fermandosi per lo shopping. Sembra un'immagine di altri tempi, ma la nuova piattaforma #vetrineOnline è reale ed è stata presentata oggi, giovedì 14 maggio, da Confcommercio in videoconferenza. «Affrontiamo le sfide del futuro - dice il presidente Massimo Zanon - dobbiamo saper cogliere l’opportunità di sviluppare la digitalizzazione delle attività commerciali come un’occasione di crescita».

Online per necessità

Diffidenza e paura per i luoghi affollati da un lato. Dimestichezza con la tecnologia sviluppata durante il lockdown del coronavirus, dall'altra. La difficoltà a trovare le merci e l'impossibilità di recarsi ad acquistarle ci ha messo nella condizione di sviluppare sistemi, come l'acquisto con la videochiamata, che ora diventano una risorsa, mentre le attività riprendono, ma i tempi di attesa ai negozi si prospettano più lunghi e c'è ancora timore di affrontare luoghi affollati.

La sfida

A partire da questa convinzione Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia ha sviluppato una soluzione di supporto agli operatori del territorio quali negozi, ristoranti, bar, uffici, commercio su aree pubbliche, mense, chioschi, gastronomie, take away, servizi alla persona, palestre e stabilimenti balneari. L’associazione di categoria ha investito nell’acquisizione della tecnologia e nel successivo sviluppo di una app che viene messa a disposizione di tutti gli associati per affrontare al meglio la difficile fase della ripresa delle attività economiche nel rispetto delle disposizioni di sicurezza sanitarie. Alla presentazionee oltre 600 utenti registrati, con l’intervento di Fabio Fulvio, responsabile marketing, innovazione e internazionalizzazione di Confcommercio Imprese per l’Italia, ma soprattutto ideatore delle Bussole, la collana di Confcommercio, strutturata per categorie di attività economiche. VetrineOnLine.com è una piattaforma che nasce come aggregatore di servizi sul web per le imprese, con il fine di agevolare la ripartenza dopo la pandemia Covid19.

La vetrina

«Il cliente approccerà le nostre attività con una nuova consapevolezza - spiega Zanon - riguardo alla comodità di alcuni servizi che il settore del commercio ha deciso di rendere disponibili durante il lockdown, così come il delivery e l’asporto ormai sono nei fatti servizi pienamente fruibili a cui i cittadini hanno fatto l’abitudine». Questa vetrina sia uno stimolo per tutti, in particolare per le attività più piccole che si sono sempre sentite tagliate fuori dalle opportunità dell’e-commerce, ad esempio per il timore di costi eccessivi. Tra i principali servizi messi a disposizione dalla piattaforma: la videochiamata direttamente con l’esercente, l'e-commerce, l'elimina code, la prenotazione di tavoli, i menù digitali, l'accesso contingentato attraverso la distribuzione di ticket numerici da mostrare all’ingresso, ad esempio, di parchi, aree comuni, chiese, il centro commerciale virtuale e l'asporto su prenotazione.