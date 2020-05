Via libera dalla soprintendenza agli ombrelloni a San Marco. Alajmo: «Siamo contenti»

Qualche giorno fa l'appello alla soprintendenza. A due settimane dalla richiesta fatta dai caffè e dagli esercizi storici di piazza San Marco di poter mettere degli ombrelloni nei plateatici, ancora non era giunta risposta. Ieri, sabato 29 maggio, lo sblocco. Lo conferma Raffaele Alajmo, del Gran Caffè Quadri. Alajmo, presentata l'esigenza assieme ad altri gestori attraverso il Comune di Venezia, aveva chiarito che senza la possibilità di riparare lo scoperto dal sole, il suolo in concessione non si sarebbe potuto utilizzare durante il giorno per accogliere i clienti, e quindi per lavorare. Difficile ripartire così, in un momento già critico. Tuttavia aveva annunciato la volontà di riaprire i battenti per dare un segnale di positività alla città. Dopo l'attesa, l'esame della soprintendenza non ha deluso speranze e aspettative.

Ombrelloni a San Marco

Meno restrizioni, dunque, e un allentamento delle prescrizioni per il bene monumentale che piazza San Marco rappresenta, ma solo per ripartire. Insieme agli affari ne avrebbe perso anche il lavoro, potendo i Caffè far rientrare in servizio molto meno personale. «Ringraziamo l'amministrazione e la soprintendenza che hanno accolto la richiesta di posizionare degli ombrelloni che saranno uniformi con i colori ed il decoro della piazza, come da nostra abitudine - è il commento di Claudio Vernier dell'Associazione Piazza San Marco - Siamo i primi che da anni lottano per la tutela della piazza. È uno strumento temporaneo per fronteggiare questo grave momento emergenziale. È una grande responsabilità che vogliamo meritare. Renderemo la piazza ancor più luogo pubblico fruibile da cittadini e visitatori». Se tutto viene confermato, entro la fine del mese di giugno gli ombrelloni verranno installati, precisa Vernier.