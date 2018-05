Gira per via Trento con una spranga di acciaio nascosta tra i vestiti: denunciato

Terzo servizio di controllo notturno del territorio nel mese di maggio per la polizia municipale, impegnata in posti di blocco martedì sera nelle aree sensibili di Mestre e Marghera. Nel complesso sono state impegnate otto radiomobili con sedici operatori, supportati anche dall'unità cinofila.

Posti di controllo diffusi

I posti di controllo sono stati piazzati in viale Stazione e via Trento a Mestre e piazzale Giovannacci e via Trieste a Marghera. Importanti i risultati portai dal servizio. Sono state ritirate due carte di circolazione per mancanza di revisione del veicolo e 3 patenti di guida ad altrettanti conducenti sorpresi a guidare in stato di forte ebbrezza alcolica (anche 2.00 a fronte del limite di 0,5). Un conducente è inoltre stato sorpreso alla guida del mezzo privo di patente. Sequestrate anche modiche quantità di hashish e marijuana e un veicolo privo di copertura assicurativa.

Spranga d'acciaio tra i vestiti

Nel corso del servizio è stata sanzionata una persona in stato di ebbrezza alcolica ed è stato denunciato a piede libero un cittadino nigeriano che si aggirava in via Trento con una spranga in acciaio nascosta tra i vestiti.