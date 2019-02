Vignole, ancora da sciogliere il nodo sulla viabilità dell'isola

Tutto da sciogliere il nodo della viabilità alle Vignole, con alcune delle famiglie proprietarie dei terreni a contendersi da anni il diritto di passaggio sulla terraferma. Giovedì appena un inizio di discussione in Consiglio comunale. «Sulla parte sinistra dell'isola, dove c'è la disponibilità dei proprietari a concedere i terreni - dice il Pd - dovrebbero sorgere dei passaggi con ghiaino per consentire il transito a pedoni e biciclette».

I lavori

Le 2 delibere di fine dicembre scorso, sullo stanziamento di 300 mila euro per progetti di gestione territoriale delle isole della laguna nord (Mazzorbo, Burano, Murano, Torcello, Sant'Erasmo e Vignole), non sono state approvate. Tra i 700 e i 750 mila euro la somma stimata per l'esecuzione delle opere ma, spiega il Pd in Consiglio comunale, «la giunta avrebbe confermato attualmente una disponibilità di 150 mila euro». «A giugno 2017 era stato illustrato alla direzione Lavori pubblici il piano della nuova viabilità, attraverso un invito ai residenti disponibili a cedere le aree - spiega l'interpellanza del Partito Democratico -. Alcuni di loro si sono mostrati favorevoli, a partire dai 75 centimetri dal bordo interno del muretto parallelo al canale delle Vignole. A oggi non sembra intenzione dell'assessore ai Lavori Pubblici, Francesca Zaccariotto, procedere a espropri sulla parte restante dell'isola per la realizzazione della viabilità. Attendiamo un approfondimento su tre questioni: la variante urbanistica, la copertura economica, le proprietà private». Il sindaco Luigi Brugnaro annuncia in un post su Twitter: «Sono state utilizzate le proposte pervenute come spunto per definire le principali azioni di piano, concretizzate in una revisione della strumentazione urbanistica vigente, sia per Sant'Erasmo che per le Vignole».