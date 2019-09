Viagra generico importato illecitamente: sequestro e denuncia in aeroporto

Traffici illeciti di medicinali, e più precisamente di farmaci utilizzati per curare le disfunzioni erettili. I funzionari dell’Agenzia dogane e monopoli (ADM) di Venezia lo hanno scoperto nel corso dei quotidiani controlli su bagagli e passeggeri all'interno dell'aeroporto Marco Polo, scoprendo oltre 500 pasticche contenenti gli stessi principi attivi del Viagra e del Cialis (Sildenafil e Tadalafil). I prodotti sono stati ritrovati nei bagagli non ritirati da un passeggero di nazionalità italiana proveniente dal Libano e, successivamente, sottoposti a sequestro perché privi di documentazione e delle prescritte autorizzazioni rilasciate dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Il trasgressore è stato denunciato per la relativa ipotesi di reato.