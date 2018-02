I GCM cantano "l'Angelo Veneziano" Manolo: cuore, sacrificio e rabbia lagunare VIDEO

La crew ha pubblicato il 12 febbraio la sua nuova canzone, che racconta la storia del margherino Manolo Zecchini, promessa del MMA, le arti marziali miste

Il giovane combattente sta facendo parlare di sé anche Oltreoceano (si allena anche alla Kings MMA in California). Il suo record parla per ora di 5 vittoria tutte conseguite prima del primo minuto per ko tecnico: "Mi alleno 2 volte al giorno - racconta - ho combattuto in un circuito in Brasile e qui in Italia nei due più validi. Il prossimo evento che mi vedrà impegnato è il Venice Combat Event a Dolo, poi l'attenzione si concentrerà sull'Italia Fighting Championship del 10 marzo".