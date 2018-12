Dalla Croazia al carcere di Venezia, l'arrivo dei ladri di Palazzo Ducale | VIDEO

Le immagini dell'arrivo di 3 dei 4 arrestati per il clamoroso furto di gioielli della collezione Al Thani avvenuto lo scorso 3 gennaio a Palazzo Ducale. Partiti da Zagabria a bordo di un aereo dell’aeronautica militare, sono atterrati ieri sera all’aeroporto Marco Polo di Tessera: erano stati arrestati in Croazia il 7 novembre, in esecuzione del mandato di arresto europeo richiesto dal gip di Venezia.

Sono arrivati in aeroporto scortati da personale del servizio di cooperazione internazionale, quindi presi in carico da personale della squadra mobile, del servizio centrale operativo e della polizia di frontiera e, dopo la notifica dei provvedimenti restrittivi, affidati alla polizia penitenziaria per essere rinchiusi nel carcere di Santa Maria Maggiore, a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli interrogatori.

I tre sono Vinko Tomic, Zvonko Grgic, Zelimir Grbavec. Per quanto riguarda il quarto arrestato in Croazia, Vladimir Durkin, sono tuttora in corso le pratiche per l’estradizione. Gli altri due indagati, Mladenovic Dragan e Perovic Goran, si trovano attualmente in Serbia, loro Paese d’origine, che però non riconosce il mandato d’arresto europeo.