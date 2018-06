Mappa e guida di Venezia, non è una turista ma una borseggiatrice: eccola in azione

La scena è stata immortalata in un video che è diventato subito virale sul web, con un trio di borseggiatrici che è dovuta battere in ritirata dopo che un passante, "armato" di smartphone, è riuscito a far saltare i loro piani. E' successo giovedì in calle de la Mandola a Venezia, quando le manoleste, ben conosciute dalle forze dell'ordine e da chi bazzica i luoghi più frequentati della città, hanno puntato una donna che stava camminando da sola.

Immortalate in azione

Una turista, come nella maggior parte dei furti di questo tipo in città. Il passante (si chiama Omar e già qualche ora prima aveva sorpreso le donne in azione) capisce ciò che sta per accadere e si posiziona in fondo alla calle, aspettando il trio di malintenzionate al varco. Una volta che gli si parano davanti, segue i movimenti di una di loro, bionda, mostrando come la sua mano si era quasi insinuata oramai nella borsetta della vittima designata. A coprire le sue movenze una cartina geografica, tenuta con l'altra mano.

Piazza rovinata

Insomma, un trio di giovani donne che sembrano in tutto e per tutto turiste spaesate, ma che invece muoversi tra calli e campielli lo sanno fare benissimo. L'autore del filmato ha poi rovinato la piazza alle ladruncole, urlando a squarciagola che in quel momento, lì, c'erano delle borseggiatrici: "Fate attenzione".