Il corto "La mente ricorda ciò che il cuore non dimentica " è in lizza per il premio "Arte laguna" di quest'anno. Protagonisti alcuni ospiti della residenza "Contarini" di via Cardinale Urbani. Opera realizzata da Teresa Bontà, Mattia Lucchin, Nicola Patron, Giacomo Tamiazzo, Claudio Alfo