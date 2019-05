Filma i clienti del camping mentre fanno la doccia: minorenne nei guai

Riprendeva con il proprio smartphone i clienti di un noto campeggio del Veneziano mentre si lavavano nel reparto docce. Adulti e minorenni, poi diffondeva come nulla fosse i filmati. Ora per un minore individuato dalla polizia postale si prospettano pesanti accuse, tra cui produzione e diffusione di materiale pedopornografico e "interferenze illecite nella vita privata".

La denuncia

A lanciare la denuncia alle forze dell'ordine era stato lo scorso agosto una coppia di fidanzati, che aveva sorpreso nel fatto il giovane, mentre armeggiava con il proprio cellulare per riprendere gli ignari turisti. Gli uomini del compartimento postale, intervenuti sul posto, avevano sequestrato lo smartphone alla ricerca del video incriminato. I successivi approfondimenti investigativi hanno poi permesso di individuare sia l'autore che le vittime delle riprese, delineando il modus operandi del ragazzo.

Il modus operandi

Il minore in più di una circostanza si era posizionato in prossimità dei locali adibiti a doccia, filmando i campeggiatori attraverso le fessure della porta e addirittura dallo spazio superiore della struttura, privo di copertura. Dalle successive evidenze informatiche, gli agenti hanno scoperto come i video, anche a carattere pedopornografico, fossero girati indebitamente a terze persone.