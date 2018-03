Il furto al Fabriq di Fossalta di Portogruaro, le sequenze che immortalano i ladri VIDEO

Nella mattinata di mercoledì la custodia cautelare per un 39enne di Favaro ritenuto responsabile di diversi furti. Durante la perquisizione domiciliare, la scoperta di mixer del valore di migliaia di euro di proprietà della discoteca del Veneziano: per questa circostanza dovrà solo rispondere di ricettazione, indagini in corso per identificare i due responsabili immortalati dalla video-sorveglianza.