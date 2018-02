Rapine in supermercati, negozi e tabaccherie tra Mestre e Marghera: un 20enne e un 22enne arrestati mercoledì dai carabinieri (ma erano già in carcere per altri reati già accertati in precedenza). Almeno quattro gli episodi di cui sono ritenuti responsabili tra il 2016 e il 2017, in due casi con loro c'era un complice minorenne