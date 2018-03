Numeri da record per il video degli sciatori in spiaggia: oltre 1 milione di persone raggiunte

Numeri sbalorditivi per il video dei due sciatori in spiaggia. Il filmato, realizzato da Sabino Paparusso giovedì 1 marzo, durante la nevicata abbondante che è scesa in tutta la provincia, aveva incuriosito tanti utenti del web. Mostrava due persone intente a praticare lo sci di fondo direttamente sulla spiaggia (innevata naturalmente). Uno scenario incantevole e surreale allo stesso tempo, oltre che curioso rispetto al contesto balneare.

I numeri

Il video è stato postato da jesolo.it, il profilo Facebook turistico della cittadina balneare veneziana, e sono stati subito grandi numeri. Ad oggi il post ha raggiunto oltre un milione di utenti (1.003.173 per la precisione) e totalizzato 523.423 visualizzazioni. Ha avuto qualcosa come 9110 condivisioni, 1550 commenti e 4.198 reazioni. Se non è record, poco ci manca. La prontezza di Sabino nel riprendere subito quelle due persone, unito alla popolarità del profilo jesolo.it (che ha circa 43mila followers), gestito dal Consorzio JesoloVenice, e all’attività di comunicazione svolta dallo stesso Consorzio, hanno fatto diventare virale il video. Una attività virtuale che ha contribuito a fare conoscere ancora di più la città, capace di attirare l’attenzione in ogni momento dell’anno. Anche quando nevica.