Domenica a San Giuliano la corsa ludico-motoria in ricordo di Stefano Cera

Si partirà alle 9.30 da Porta Rossa al Parco San Giuliano. Tutto pronto a Mestre per la la "Vien, cori…ma staghene fora!", manifestazione podistica ludico motoria a passo libero dilettantistica in memoria di Stefano Cera, organizzata da Aps Club 41 Mestre, con il sostegno dell'amministrazione comunale e il patrocinio della città metropolitana di Venezia. L'appuntamento è per domenica prossima, 29 settembre.

Raccolta fondi

L’obiettivo della manifestazione infatti, che promuove sport, benessere e socialità, è quello di ricordare Cera, mestrino malato di Sla e recentemente scomparso, e raccogliere fondi che verranno devoluti all’Avapo di Mestre, l’Associazione onlus che assiste a domicilio i pazienti oncologici.

Due percorsi

La corsa prevede due percorsi, uno di 5 e l’altro di 10 chilometri, rivolti anche al nordic walking e totalmente accessibili a bimbi e a portatori di handicap, e la chiusura è prevista per le 12.30 circa. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo. È possibile iscriversi entro domani, venerdì 27 settembre, in via Ca’ Rossa 48, o la mattina stessa della corsa a partire dalle 8. La quota di iscrizione è di 5 euro.