Sanità in Veneto: "Nessuna competizione, privato e pubblico insieme fanno eccellenza"

L'intervento del governatore del Veneto, Luca Zaia, lunedì a Villa Salus in occasione dell'inaugurazione della nuova Radiologia e l'ambulatorio per la chirurgia della mano. "Sanità pubblica e privata possono fornire prestazioni di alta qualità, del resto i numeri della nostra Regione parlano - dice il presidente Zaia - Il privato può investire in tecnologie all'avanguardia, del resto questa è la politica che il Veneto persegue".