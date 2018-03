Altra grattata fortunata a Fiesso d'Artico: spende 5 euro e se ne porta a casa 10mila

La storia si ripete, verrebbe da commentare. Anche a fine 2017 era una cliente abituale, e anche in quel caso a fronte di una spesa da 5 euro per un gratta e vinci, la fortunata cliente se n'era portati a casa 10mila. Un bel gruzzolo. Lunedì mattina c'è chi ha festeggiato a Fiesso d'Artico, visto che con quei soldi potrà lasciarsi andare a qualche spesa insperata: "E' una signora che conosciamo perché viene spesso da noi - racconta il titolare della tabaccheria di via Barbarica, Marco Longo, dove si è verificata la vincita - per questo siamo doppiamente contenti".

Prima torna a casa, poi torna con la vittoria

La donna è entrata e ha chiesto un gratta e vinci "Doppia Sfida", dopodiché ha iniziato a giocare e all'inizio non avrebbe capito granché: "Se n'è tornata a casa, è lì che ha capito di aver vinto - continua il negoziante - è tornata non molti minuti dopo, pallida in volto. Non ci credeva proprio. E' stato un bel momento, come nel novembre scorso". La tabaccheria in quel caso nei giorni scorsi fu "visitata" da numerosi clienti che avevano letto la notizia e avevano voluto tentare la sorte: "Saranno state cinque o sei le vincite con un importo del genere in questi anni - conclude il giovane tabaccaio - siamo orgogliosi di aver portato un po' di felicità".