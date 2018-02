Un "colpo" record a Cavarzere con il SuperEnalotto, vinti quasi 2,4 milioni di euro

A Cavarzere si festeggia per una vincita milionaria al SuperEnalotto, un "colpaccio" che per tante persone significa una bella sommetta in tasca. Il totale ammonta a quasi 2,4 milioni, ottenuto grazia a una serie di 5 e 5 stella azzeccati alla tabaccheria Augusti di via Roma. I giocatori - come riporta Il Gazzettino - hanno partecipato al concorso del 15 febbraio con un sistema a 98 quote: ognuno di quelli che hanno acquistato una quota ha speso 70 euro e otterrà un premio di 26mila euro. Meno le tasse, fanno circa 23mila.

Un vincitore "identificato"

La "cattiva" notizia è che non è stato centrato il 6, la vincita massima che avrebbe garantito un guadagno ben più consistente. Ma anche così non ci si lamenta. Tanta gente, dopo che sulla vetrina del negozio è stato esposto l'annuncio, è entrata per chiedere notizie sui fortunati. Per ora è trapelato l'identikit di una persona del posto, di mezza età, un signore conosciuto ed impegnato nel sociale. Non è detto, comunque, che anche tutti gli altri vincitori abitino in paese, visto che si tratta di un sistema online e che le quote potrebbero essere state vendute in altri luoghi.