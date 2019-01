Regata delle befane 2019 a Venezia: il vincitore è Francesco Guerra

È Francesco Guerra, Malaga, sulla mascareta rosa, la "marantega" (befana) a vincere la 41. Edizione della Regata delle Befane. Secondo si è classificato Sandro Inchiostro Sandro Inchiostro (Saccarosio), al terzo posto Roberto Palmarin (Principe), al quarto Francesco Casellati (Duca), al quinto posto Marco Dolcetti (Sparancea).

L'edizione

Folla di turisti e personalità hanno voluto assistere alla manifestazione. Ad assistere alla 41. edizione della Regata, c'erano, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, il consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni, Giovanni Giusto che hanno anche consegnato le bandiere-premio ai regatanti, assieme al presidente della Società, Stefano Rizzi, e al dirigente alla Programmazione e Gestione degli eventi e tutela delle tradizioni, Manuele Medoro.

La regata

La regata, come da tradizione, ha visto fronteggiarsi cinque soci over 50, ognuno sulla sua mascareta coa scoa, immancabilmente vestiti da befana. Il percorso, che nelle ultime edizioni è stato reso più impegnativo per vivacizzare la competizione, ha previsto la partenza all’altezza della Banca d’Italia, giro del “paleto” nei pressi del Rio di San Polo e ritorno verso Rialto. Proprio sul ponte di Rialto il simbolo della Regata: la calza gigante.

Gallery