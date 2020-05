Vittoria col botto a Chioggia: fortunato si porta a casa 500mila euro

Una schedina del valore di 500mila euro. Colpo grosso a Chioggia nel fine settimana: un cittadino, presumibilmente residente, ha infatti centrato il "5" al concorso VinciCasa di sabato, portandosi a casa 300mila euro vincolati per l'acquisto di una casa e 200mila in denaro, da spendere liberamente. La giocata è stata registrata nella tabaccheria di Roberta Boscolo, in via Venturini 341.

«Sono quasi certa che il vincitore della casa sia una persona del quartiere. - ha riferito la tabaccaia - Spero sia una di quelle tante persone in difficoltà nel nostro paese. Questa è decisamente la vincita più importante dopo tanto tempo».